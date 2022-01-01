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Intel Core i5 9400 против i3 10105F

Intel Core i5 9400
VS
Intel Core i3 10105F
Intel Core i5 9400
Intel Core i3 10105F

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400 на 2.9 ГГц или i3 10105F с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10105F and 9400
Причины выбрать Intel Core i5 9400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400
1049
Core i3 10105F +10%
1149
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400 и i3 10105F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 15 февраля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9400 i3-10105F
Сокет LGA-1151 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 2.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1050 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 9400
0.38 терафлопс
Core i3 10105F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400 Сайт Intel Core i3 10105F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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7. Intel Core i3 10105F и i3 10100F

Комментарии

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