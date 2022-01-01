Intel Core i5 9400 против i3 10105F
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400 на 2.9 ГГц или i3 10105F с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
26
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
51
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
48
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 10105F
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1170
Cinebench R23 (многоядерный)
5754
Passmark CPU (одноядерный)
2497
Core i3 10105F +8%
2699
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400 +4%
9539
9188
Geekbench 5 (одноядерный)
1049
Core i3 10105F +10%
1149
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400 +5%
4628
4427
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|15 февраля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-9400
|i3-10105F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400
|Сайт Intel Core i3 10105F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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