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Intel Core i5 9400 против i5 10400H

Intel Core i5 9400
Intel Core i5 9400
VS
Intel Core i5 10400H
Intel Core i5 10400H

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400 на 2.9 ГГц или ноутбучный i5 10400H с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400H and 9400
Причины выбрать Intel Core i5 9400
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 31% ниже чем у Core i5 9400 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400
2471
Core i5 10400H +13%
2790
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400
1028
Core i5 10400H +21%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400 +14%
4938
Core i5 10400H
4316

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400 и i5 10400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 2 апреля 2020
Цена в момент релиза 212 долларов 250 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9400 i5-10400H
Сокет LGA-1151 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 2.9 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400 Сайт Intel Core i5 10400H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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