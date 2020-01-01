Intel Core i5 9400 против i5 10600
Что лучше: Intel Core i5 9400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 10600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
33
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
61
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
55
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10600
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
494
Cinebench R20 (многоядерный)
3515
Passmark CPU (одноядерный)
2471
Passmark CPU (многоядерный)
9469
Geekbench 5 (одноядерный)
1028
Core i5 10600 +20%
1229
Geekbench 5 (многоядерный)
4938
Core i5 10600 +14%
5637
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|212 долларов
|213 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-9400
|i5-10600
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|41x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400
|Сайт Intel Core i5 10600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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