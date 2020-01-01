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Intel Core i5 9400 против i5 8500

Intel Core i5 9400
Intel Core i5 9400
VS
Intel Core i5 8500
Intel Core i5 8500

Что лучше: Intel Core i5 9400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8500 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8500 and 9400
Причины выбрать Intel Core i5 9400
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400 +1%
2471
Core i5 8500
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400 +1%
9469
Core i5 8500
9372
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400 +1%
1028
Core i5 8500
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400
4938
Core i5 8500 +2%
5038

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400 и i5 8500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 212 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-9400 i5-8500
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 6
Частота 2.9 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400 Сайт Intel Core i5 8500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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