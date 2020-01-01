Intel Core i5 9400 против i5 8500
Что лучше: Intel Core i5 9400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8500 на 3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
75
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
27
28
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
61
56
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
55
55
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
400
Cinebench R20 (многоядерный)
2272
Passmark CPU (одноядерный)
2471
2450
Passmark CPU (многоядерный)
9469
9372
Geekbench 5 (одноядерный)
1028
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
4938
Core i5 8500 +2%
5038
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|212 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9400
|i5-8500
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|6
|Частота
|2.9 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400
|Сайт Intel Core i5 8500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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