Intel Core i5 9400 против i5 8600
Что лучше: Intel Core i5 9400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8600 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
27
28
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
61
56
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
55
55
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i5 8600
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2471
Core i5 8600 +1%
2495
Passmark CPU (многоядерный)
9469
Core i5 8600 +2%
9667
Geekbench 5 (одноядерный)
1028
Core i5 8600 +3%
1063
Geekbench 5 (многоядерный)
4938
Core i5 8600 +4%
5137
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|212 долларов
|213 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9400
|i5-8600
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|6
|Частота
|2.9 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400
|Сайт Intel Core i5 8600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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