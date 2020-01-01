Intel Core i5 9400 против i5 8600K
Что лучше: Intel Core i5 9400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 8600K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
27
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
61
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
55
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i5 8600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 8600K
- Разблокированный множитель
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
401
Cinebench R20 (многоядерный)
2156
Passmark CPU (одноядерный)
2471
Core i5 8600K +6%
2631
Passmark CPU (многоядерный)
9469
Core i5 8600K +7%
10121
Geekbench 5 (одноядерный)
1028
Core i5 8600K +21%
1239
Geekbench 5 (многоядерный)
4938
Core i5 8600K +22%
6033
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|212 долларов
|257 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9400
|i5-8600K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|6
|Частота
|2.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400
|Сайт Intel Core i5 8600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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