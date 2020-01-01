Intel Core i5 9400F против AMD Ryzen 3 1200
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или AMD Ryzen 3 1200 с 4-ядрами на 3.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
61
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
14
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
52
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
47
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 21% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.4 ГГц)
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 1.86 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 3 1200
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 9400F +25%
410
327
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9400F +97%
2346
1188
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F +27%
2450
1932
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +50%
9470
6316
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F +19%
1070
897
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +51%
4317
2868
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2019
|27 июля 2017
|Цена в момент релиза
|189 долларов
|109 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen
|Номер модели
|i5-9400F
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|4
|Частота
|2.9 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|39.74 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Сайт AMD Ryzen 3 1200
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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