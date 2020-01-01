Intel Core i5 9400F против AMD Ryzen 5 4600H
Что лучше: десктопный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 4600H на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 31% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 6
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Ryzen 5 4600H +8%
443
Cinebench R20 (многоядерный)
2346
Ryzen 5 4600H +41%
3311
Passmark CPU (одноядерный)
2450
Ryzen 5 4600H +2%
2491
Passmark CPU (многоядерный)
9470
Ryzen 5 4600H +55%
14662
Geekbench 5 (одноядерный)
1070
1071
Geekbench 5 (многоядерный)
4317
Ryzen 5 4600H +1%
4356
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2019
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|189 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-9400F
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|30x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Сайт AMD Ryzen 5 4600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 1065G7 и Intel Core i5 9400F
- Intel Core i3 10100 и Intel Core i5 9400F
- AMD Ryzen 5 3600XT и Intel Core i5 9400F
- Intel Core i5 10400 и Intel Core i5 9400F
- Intel Core i7 9700K и Intel Core i5 9400F
- AMD Ryzen 7 4800HS и AMD Ryzen 5 4600H
- AMD Ryzen 5 4500U и AMD Ryzen 5 4600H
- Intel Core i5 10300H и AMD Ryzen 5 4600H
- AMD Ryzen 7 4700U и AMD Ryzen 5 4600H
- Intel Core i5 1035G1 и AMD Ryzen 5 4600H