Главная > Сравнения CPU > Core i5 9400F vs Ryzen 7 3750H

Intel Core i5 9400F против AMD Ryzen 7 3750H

Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F
VS
AMD Ryzen 7 3750H
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
  • На 46% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 10

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9400F +33%
2346
Ryzen 7 3750H
1765
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F +15%
2450
Ryzen 7 3750H
2124
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +14%
9470
Ryzen 7 3750H
8330
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +27%
4317
Ryzen 7 3750H
3406

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и AMD Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 января 2019 6 января 2019
Цена в момент релиза 189 долларов 1100 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i5-9400F -
Сокет LGA-1151 FP5
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 2.9 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 3750H или Intel Core i5 9400F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях