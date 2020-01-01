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Intel Core i5 9400F против i3 10100

Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или ноутбучный i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 189 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9400F i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 2.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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