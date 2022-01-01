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Intel Core i5 9400F против i3 12100

Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i3 12100
Intel Core i5 9400F
Intel Core i3 12100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i3 12100 с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100 and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1077 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 8% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 9400F
1128
Core i3 12100 +50%
1688
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 9400F
6260
Core i3 12100 +30%
8134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F
2475
Core i3 12100 +45%
3579
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F
9558
Core i3 12100 +54%
14691
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F
1086
Core i3 12100 +52%
1653
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F
4873
Core i3 12100 +31%
6391
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i3 12100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-9400F i3-12100
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 2.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 9400F
н/д
Core i3 12100
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i3 12100
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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