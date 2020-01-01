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Intel Core i5 9400F против i3 6100

Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i3 6100
Intel Core i3 6100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i3 6100 с 2-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6100 and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 6100
  • На 22% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9400F +158%
2346
Core i3 6100
908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F +10%
2450
Core i3 6100
2220
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +131%
9470
Core i3 6100
4095
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F +16%
1070
Core i3 6100
923
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +105%
4317
Core i3 6100
2106

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i3 6100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 1 сентября 2015
Цена в момент релиза 189 долларов 117 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Skylake
Номер модели i5-9400F i3-6100
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 6 2
Количество потоков 6 4
Частота 2.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 51 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i3 6100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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