Intel Core i5 9400F против i3 6100
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i3 6100 с 2-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
67
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
10
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
45
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
43
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 7.5 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 6100
- На 22% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 51 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 530
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 9400F +13%
410
362
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9400F +158%
2346
908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F +10%
2450
2220
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +131%
9470
4095
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F +16%
1070
923
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +105%
4317
2106
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|189 долларов
|117 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Skylake
|Номер модели
|i5-9400F
|i3-6100
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|6
|2
|Количество потоков
|6
|4
|Частота
|2.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|51 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Сайт Intel Core i3 6100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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