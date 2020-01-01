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Intel Core i5 9400F против i3 8300

Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i3 8300 с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300 and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 8300
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 5% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 62 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F +7%
2450
Core i3 8300
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +51%
9470
Core i3 8300
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F +53%
1070
Core i3 8300
701
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +174%
4317
Core i3 8300
1578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i3 8300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 189 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-9400F i3-8300
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 4
Частота 2.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 29x -
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 62 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i3 8300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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