Intel Core i5 9400F против i5 10300H
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или ноутбучный i5 10300H с 4-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 31% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Core i5 10300H +8%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9400F +11%
2346
2113
Passmark CPU (одноядерный)
2450
Core i5 10300H +8%
2656
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +6%
9470
8898
Geekbench 5 (одноядерный)
1070
Core i5 10300H +7%
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +6%
4317
4054
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|189 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-9400F
|-
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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