Intel Core i5 9400F против i5 1035G1
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или ноутбучный i5 1035G1 с 4-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 77% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics G1
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Core i5 1035G1 +4%
425
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9400F +72%
2346
1365
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F +4%
2450
2362
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +20%
9470
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
1070
Core i5 1035G1 +9%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +20%
4317
3592
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|189 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-9400F
|i5-1035G1
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|10x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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