Главная > Сравнения CPU > Core i5 9400F vs Core i5 10600K

Intel Core i5 9400F против i5 10600K

Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i5 10600K
Intel Core i5 10600K

Что лучше: Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 10600K на 4.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600K and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • На 48% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.1 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9400F
2346
Core i5 10600K +51%
3553
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F
2450
Core i5 10600K +19%
2907
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F
9470
Core i5 10600K +52%
14376
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F
1070
Core i5 10600K +22%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F
4317
Core i5 10600K +57%
6757

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i5 10600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 189 долларов 262 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9400F i5-10600K
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 2.9 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 41x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i5 10600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
4 (100%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10600K или i5 9400F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях