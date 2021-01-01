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Intel Core i5 9400F против i5 11500

Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i5 11500
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 11500

Что лучше: Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 11500 на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500 and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 11500
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1576 и 1062 балла
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F
1068
Core i5 11500 +48%
1582
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F
4393
Core i5 11500 +67%
7340

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i5 11500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 16 марта 2021
Цена в момент релиза 189 долларов 192 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i5-9400F i5-11500
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 2.9 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 27x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i5 11500
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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