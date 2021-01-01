Intel Core i5 9400F против i5 11600K
Что лучше: Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 11600K на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- На 48% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1794 и 1062 балла
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
421
Core i5 11600K +44%
606
Cinebench R20 (многоядерный)
2419
Core i5 11600K +81%
4385
Passmark CPU (одноядерный)
2526
Passmark CPU (многоядерный)
9706
Geekbench 5 (одноядерный)
1068
Core i5 11600K +71%
1828
Geekbench 5 (многоядерный)
4393
Core i5 11600K +104%
8945
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|30 марта 2021
|Цена в момент релиза
|189 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-9400F
|i5-11600K
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel Iris Xe Graphics 32
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Сайт Intel Core i5 11600K
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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