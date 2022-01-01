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Intel Core i5 9400F против i5 12400F

Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 12400F

Что лучше: Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1684 и 1077 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 9400F
1128
Core i5 12400F +52%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 9400F
6260
Core i5 12400F +92%
12048
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F
2475
Core i5 12400F +44%
3574
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F
9558
Core i5 12400F +106%
19702
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F
1086
Core i5 12400F +55%
1686
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F
4873
Core i5 12400F +71%
8311
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-9400F i5-12400F
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 2.9 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 9400F
2. Intel Core i3 10100F или i5 9400F
3. AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 12400F
4. AMD Ryzen 7 5800X или Intel Core i5 12400F
5. Intel Core i7 11700K или i5 12400F
6. Intel Core i5 11400F или i5 12400F
7. Intel Core i7 12700K или i5 12400F

Комментарии

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