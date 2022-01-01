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Intel Core i5 9400F против i5 12500

Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i5 12500
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 12500

Что лучше: Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i5 12500 на 3.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500 and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 12500
  • Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1749 и 1077 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 9400F
1128
Core i5 12500 +61%
1816
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 9400F
6260
Core i5 12500 +109%
13059
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F
2475
Core i5 12500 +53%
3791
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F
9558
Core i5 12500 +113%
20319
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F
1086
Core i5 12500 +63%
1766
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F
4873
Core i5 12500 +81%
8824
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i5 12500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-9400F i5-12500
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 2.9 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 9400F
н/д
Core i5 12500
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i5 12500
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5 9400F
2. Intel Core i3 10100F или i5 9400F
3. AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 12500
4. Intel Core i7 11700 или i5 12500
5. Intel Core i5 12400 или i5 12500
6. Intel Core i5 11500 или i5 12500
7. AMD Ryzen 5 5500 или Intel Core i5 12500

Комментарии

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