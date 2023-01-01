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Intel Core i5 9400F против i5 12600KF

Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i5 12600KF
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 12600KF

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i5 12600KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600KF and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 12600KF
  • Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 11 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1847 и 1077 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 9400F
5609
Core i5 12600KF +216%
17700
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F
9615
Core i5 12600KF +186%
27499
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F
4870
Core i5 12600KF +141%
11714
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i5 12600KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake
Номер модели i5-9400F i5-12600KF
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 6 12
Частота 2.9 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.6 ГГц
Общее
Количество ядер 6 10
Количество потоков 6 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) - 150 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i5 12600KF
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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