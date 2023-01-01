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Intel Core i5 9400F против i5 13400

Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i5 13400
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 13400

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i5 13400 с 10-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13400 and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 13400
  • Имеет на 11 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 9400F
1029
Core i5 13400 +76%
1809
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 9400F
5609
Core i5 13400 +193%
16434
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F
2479
Core i5 13400 +56%
3871
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F
9615
Core i5 13400 +175%
26472
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i5 13400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Raptor Lake
Номер модели i5-9400F i5-13400
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 6 12
Частота 2.9 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 6 10
Количество потоков 6 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) - 148 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 9400F
н/д
Core i5 13400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i5 13400
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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4. Intel Core i7 12700 или Intel Core i5 13400
5. Intel Core i5 13600 или Intel Core i5 13400
6. Intel Core i5 13500 или Intel Core i5 13400
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Комментарии

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