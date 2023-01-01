Intel Core i5 9400F против i5 13400
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i5 13400 с 10-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13400
- Имеет на 11 МБ больший объем L3-кэша
- На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1029
Core i5 13400 +76%
1809
Cinebench R23 (многоядерный)
5609
Core i5 13400 +193%
16434
Passmark CPU (одноядерный)
2479
Core i5 13400 +56%
3871
Passmark CPU (многоядерный)
9615
Core i5 13400 +175%
26472
Geekbench 5 (одноядерный)
1087
Geekbench 5 (многоядерный)
4870
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i5-9400F
|i5-13400
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 730
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|6
|12
|Частота
|2.9 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|-
|4
|Потоков
|-
|4
|Частота
|-
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|6
|10
|Количество потоков
|6
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|148 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|24
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Сайт Intel Core i5 13400
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1