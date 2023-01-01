Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i5 13400F с 10-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.