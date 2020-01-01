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Intel Core i5 9400F против i5 7500

Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i5 7500
Intel Core i5 7500

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i5 7500 с 4-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7500 and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 7500
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F +7%
2450
Core i5 7500
2280
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +55%
9470
Core i5 7500
6122
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F +16%
1070
Core i5 7500
922
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +35%
4317
Core i5 7500
3207

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i5 7500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 3 января 2017
Цена в момент релиза 189 долларов 202 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i5-9400F i5-7500
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 4
Частота 2.9 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i5 7500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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