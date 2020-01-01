Intel Core i5 9400F против i5 7600K
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i5 7600K с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 29% ниже чем у Core i5 7600K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 7600K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Core i5 7600K +4%
427
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9400F +50%
2346
1568
Passmark CPU (одноядерный)
2450
Core i5 7600K +3%
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +41%
9470
6735
Geekbench 5 (одноядерный)
1070
Core i5 7600K +17%
1247
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +4%
4317
4171
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|189 долларов
|243 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-9400F
|i5-7600K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|4
|Частота
|2.9 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Сайт Intel Core i5 7600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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