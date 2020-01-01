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Intel Core i5 9400F против i5 7640X

Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i5 7640X
Intel Core i5 7640X

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i5 7640X с 4-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7640X and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 42% ниже чем у Core i5 7640X пиковое энергопотребление – 65 vs 112 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 7640X
  • Разблокированный множитель
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +49%
9470
Core i5 7640X
6357
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F
1070
Core i5 7640X +15%
1229
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i5 7640X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 30 мая 2017
Цена в момент релиза 189 долларов 242 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i5-9400F i5-7640X
Сокет LGA-1151 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 4
Частота 2.9 ГГц 4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 29x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 112 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i5 7640X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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