Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или i5 7640X с 4-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.