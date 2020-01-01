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Intel Core i5 9400F против i5 8250U

Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i5 8250U
Intel Core i5 8250U

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или ноутбучный i5 8250U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8250U and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
  • На 77% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 620

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9400F +95%
2346
Core i5 8250U
1202
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F +26%
2450
Core i5 8250U
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +57%
9470
Core i5 8250U
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +67%
4317
Core i5 8250U
2583

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i5 8250U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 21 августа 2017
Цена в момент релиза 189 долларов 297 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake R
Номер модели i5-9400F i5-8250U
Сокет LGA-1151 BGA-1356
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 2.9 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 16x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i5 8250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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