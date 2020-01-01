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Intel Core i5 9400F против i5 8257U

Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F
VS
Intel Core i5 8257U
Intel Core i5 8257U

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или ноутбучный i5 8257U с 4-ядрами на 1.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8257U and 9400F
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8257U
  • На 77% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics 645

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9400F +50%
2346
Core i5 8257U
1559
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +16%
9470
Core i5 8257U
8182
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +14%
4317
Core i5 8257U
3791

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400F и i5 8257U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 9 июля 2019
Цена в момент релиза 189 долларов 320 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-9400F i5-8257U
Сокет LGA-1151 BGA-1528
Интегрированная графика Нет Intel Iris Plus Graphics 645

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 2.9 ГГц 1.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 29x 14x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400F Сайт Intel Core i5 8257U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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