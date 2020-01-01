Intel Core i5 9400F против i5 9300H
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400F на 2.9 ГГц или ноутбучный i5 9300H с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 9300H
- На 31% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
410
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9400F +31%
2346
1789
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400F +2%
2450
2407
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400F +20%
9470
7875
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400F +4%
1070
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400F +35%
4317
3197
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|189 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9400F
|i5-9300H
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|29x
|-
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Сайт Intel Core i5 9300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
6 (46.2%)
7 (53.8%)
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