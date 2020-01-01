Intel Core i5 9400H против AMD Ryzen 7 3750H
Что лучше: Intel Core i5 9400H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 7 3750H на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 6.04 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- На 22% ниже чем у Core i5 9400H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
346
Cinebench R20 (многоядерный)
1765
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400H +17%
2475
2124
Passmark CPU (многоядерный)
8049
Ryzen 7 3750H +3%
8330
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400H +29%
1067
829
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400H +10%
3745
3406
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|1100 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-9400H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|25x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400H
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1
Конкуренты
- Intel Core i5 9400H или Intel Core i7 1065G7
- Intel Core i5 9400H или Intel Core i5 8265U
- Intel Core i5 9400H или Intel Core i5 10210U
- Intel Core i5 9400H или Intel Core i5 1035G4
- Intel Core i5 9400H или Intel Core i5 1035G1
- AMD Ryzen 7 3750H или Intel Core i7 10750H
- AMD Ryzen 7 3750H или Intel Core i7 1065G7
- AMD Ryzen 7 3750H или AMD Ryzen 7 4800H
- AMD Ryzen 7 3750H или Intel Core i5 10300H
- AMD Ryzen 7 3750H или Intel Core i5 10210U