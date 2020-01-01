Intel Core i5 9400H против i5 1035G1
Что лучше: Intel Core i5 9400H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i5 1035G1 на 1 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 67% ниже чем у Core i5 9400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1365
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400H +5%
2475
2362
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400H +2%
8049
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
1067
Core i5 1035G1 +9%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400H +4%
3745
3592
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-9400H
|i5-1035G1
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|25x
|10x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400H
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Core i5 9400H и Core i7 1065G7
- Core i5 9400H и Core i5 8265U
- Core i5 9400H и Core i7 10510U
- Core i5 9400H и Core i5 10400
- Core i5 9400H и Core i5 1035G7
- Core i5 1035G1 и Core i7 1065G7
- Core i5 1035G1 и Ryzen 5 4500U
- Core i5 1035G1 и Core i7 10510U
- Core i5 1035G1 и Ryzen 7 4700U
- Core i5 1035G1 и Core i7 1165G7