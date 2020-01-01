Главная > Сравнения CPU > Core i5 9400H vs Core i5 1035G4

Intel Core i5 9400H против i5 1035G4

Intel Core i5 9400H
Intel Core i5 9400H
VS
Intel Core i5 1035G4
Intel Core i5 1035G4

Что лучше: Intel Core i5 9400H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i5 1035G4 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G4 and 9400H
Причины выбрать Intel Core i5 9400H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
  • На 67% ниже чем у Core i5 9400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 13.83 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400H и i5 1035G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 августа 2019
Цена в момент релиза 250 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Ice Lake
Номер модели i5-9400H i5-1035G4
Сокет BGA-1440 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.5 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 25x 11x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 55.63 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400H Сайт Intel Core i5 1035G4
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1035G4 или i5 9400H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях