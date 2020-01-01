Intel Core i5 9400H против i5 8365U
Что лучше: Intel Core i5 9400H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i5 8365U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
- На 67% ниже чем у Core i5 9400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1379
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400H +13%
2475
2189
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400H +26%
8049
6380
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400H +31%
1067
814
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400H +55%
3745
2414
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|16 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|250 долларов
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i5-9400H
|i5-8365U
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.5 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|25x
|16x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400H
|Сайт Intel Core i5 8365U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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