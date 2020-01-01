Intel Core i5 9400T против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: Intel Core i5 9400T на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
33
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
58
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 46% ниже чем у Ryzen 5 2600 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- Разблокированный множитель
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 15% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.4 ГГц)
- На 2.11 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
369
Cinebench R20 (многоядерный)
2691
Passmark CPU (одноядерный)
2044
Ryzen 5 2600 +10%
2244
Passmark CPU (многоядерный)
7777
Ryzen 5 2600 +70%
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
863
Ryzen 5 2600 +14%
980
Geekbench 5 (многоядерный)
3560
Ryzen 5 2600 +53%
5439
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i5-9400T
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|1.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400T
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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