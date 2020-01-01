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Intel Core i5 9400T против AMD Ryzen 5 3550H

Intel Core i5 9400T
Intel Core i5 9400T
VS
AMD Ryzen 5 3550H
AMD Ryzen 5 3550H

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400T на 1.8 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 3550H с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3550H and 9400T
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400T +97%
3560
Ryzen 5 3550H
1810

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400T и AMD Ryzen 5 3550H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 6 января 2019
Цена в момент релиза 182 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i5-9400T -
Сокет LGA-1151 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 1.8 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400T Сайт AMD Ryzen 5 3550H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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