Intel Core i5 9400T против AMD Ryzen 5 4500U
Что лучше: десктопный Intel Core i5 9400T на 1.8 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- На 57% ниже чем у Core i5 9400T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 26.67 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1960
Passmark CPU (одноядерный)
2044
Ryzen 5 4500U +20%
2462
Passmark CPU (многоядерный)
7777
Ryzen 5 4500U +43%
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
863
Ryzen 5 4500U +22%
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
3560
Ryzen 5 4500U +21%
4322
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|6 января 2020
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i5-9400T
|-
|Сокет
|LGA-1151
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|6
|Частота
|1.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400T
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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