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Intel Core i5 9400T против i3 10100

Intel Core i5 9400T
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i5 9400T
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9400T на 1.8 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 9400T
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
  • На 46% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.4 ГГц)
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1105 и 846 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400T
2067
Core i3 10100 +28%
2641
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400T
7863
Core i3 10100 +13%
8871
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400T и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 182 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake-S
Номер модели i5-9400T i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 1.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400T Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Intel Core i5 9400T или AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i5 9400T или i7 10510U
3. Intel Core i5 9400T или AMD Ryzen 5 3550H
4. Intel Core i5 9400T или AMD Ryzen 5 3400G
5. Intel Core i3 10100 или i5 10400
6. Intel Core i3 10100 или AMD Ryzen 3 3100
7. Intel Core i3 10100 или i3 8100
8. Intel Core i3 10100 или i3 9100F
9. Intel Core i3 10100 или i5 10400F

Комментарии

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