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Intel Core i5 9400T против i3 10100T

Intel Core i5 9400T
Intel Core i5 9400T
VS
Intel Core i3 10100T
Intel Core i3 10100T

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400T на 1.8 ГГц или ноутбучный i3 10100T с 4-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100T and 9400T
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10100T
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400T и i3 10100T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 30 апреля 2020
Цена в момент релиза 182 долларов 122 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9400T i3-10100T
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 1.8 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 18x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400T Сайт Intel Core i3 10100T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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