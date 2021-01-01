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Intel Core i5 9400T против i5 1135G7

Intel Core i5 9400T
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 9400T
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400T на 1.8 ГГц или ноутбучный i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 9400T
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1267 и 846 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 20% ниже чем у Core i5 9400T пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400T
2067
Core i5 1135G7 +35%
2789
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400T
7863
Core i5 1135G7 +30%
10250
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400T и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 182 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i5-9400T i5-1135G7
Сокет LGA-1151 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 1.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 9-24x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400T Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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