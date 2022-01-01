Intel Core i5 9400T против i5 12400
Что лучше: Intel Core i5 9400T на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
- На 46% ниже чем у Core i5 12400 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- На 90% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 884 балла
- На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1718
Cinebench R23 (многоядерный)
12036
Passmark CPU (одноядерный)
2073
Core i5 12400 +73%
3578
Passmark CPU (многоядерный)
7864
Core i5 12400 +154%
19952
Geekbench 5 (одноядерный)
889
Core i5 12400 +90%
1693
Geekbench 5 (многоядерный)
3880
Core i5 12400 +117%
8432
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i5-9400T
|i5-12400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|1.8 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400T
|Сайт Intel Core i5 12400
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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