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Intel Core i5 9400T против i5 12400

Intel Core i5 9400T
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i5 9400T
Intel Core i5 12400

Что лучше: Intel Core i5 9400T на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 9400T
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
  • На 46% ниже чем у Core i5 12400 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • На 90% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1682 и 884 балла
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400T
2073
Core i5 12400 +73%
3578
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400T
7864
Core i5 12400 +154%
19952
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400T
3880
Core i5 12400 +117%
8432
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9400T и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-9400T i5-12400
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 1.8 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 25x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 192
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 9400T
0.38 терафлопс
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9400T Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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