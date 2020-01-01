Intel Core i5 9400T против i5 8300H
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9400T на 1.8 ГГц или ноутбучный i5 8300H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 22% ниже чем у Core i5 8300H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
398
Cinebench R20 (многоядерный)
1677
Passmark CPU (одноядерный)
2044
Core i5 8300H +14%
2320
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400T +4%
7777
7456
Geekbench 5 (одноядерный)
863
Core i5 8300H +9%
941
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9400T +5%
3560
3390
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9400T
|i5-8300H
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400T
|Сайт Intel Core i5 8300H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- AMD Ryzen 5 4500U против Intel Core i5 9400T
- Intel Core i5 10210U против Intel Core i5 9400T
- Intel Core i5 1035G1 против Intel Core i5 9400T
- AMD Ryzen 5 3400GE против Intel Core i5 9400T
- Intel Core i7 9750H против Intel Core i5 8300H
- Intel Core i5 10300H против Intel Core i5 8300H
- AMD Ryzen 7 3750H против Intel Core i5 8300H
- Intel Core i7 8565U против Intel Core i5 8300H
- AMD Ryzen 5 3550H против Intel Core i5 8300H