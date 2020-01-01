Intel Core i5 9400T против i5 8400T
Что лучше: Intel Core i5 9400T на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 3.4) или i5 8400T на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9400T +7%
2044
1917
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9400T +6%
7777
7357
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9400T +2%
863
843
Geekbench 5 (многоядерный)
3560
Core i5 8400T +2%
3627
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|182 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9400T
|i5-8400T
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|6
|Частота
|1.8 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|17x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9400T
|Сайт Intel Core i5 8400T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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