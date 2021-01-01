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Intel Core i5 9500T против i5 10210U

Intel Core i5 9500T
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 9500T
Intel Core i5 10210U

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9500T на 2.2 ГГц или ноутбучный i5 10210U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and 9500T
Причины выбрать Intel Core i5 9500T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • На 57% ниже чем у Core i5 9500T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9500T +26%
8298
Core i5 10210U
6596
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9500T +40%
3827
Core i5 10210U
2738

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9500T и i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 21 августа 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9500T i5-10210U
Сокет LGA-1151 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 2.2 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 22x 16x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9500T Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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