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Intel Core i5 9500T против i5 10400

Intel Core i5 9500T
VS
Intel Core i5 10400
Intel Core i5 9500T
Intel Core i5 10400

Что лучше: Intel Core i5 9500T на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или i5 10400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400 and 9500T
Причины выбрать Intel Core i5 9500T
  • На 46% ниже чем у Core i5 10400 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1066 и 931 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9500T
2199
Core i5 10400 +20%
2640
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9500T
8298
Core i5 10400 +51%
12496
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9500T
3827
Core i5 10400 +54%
5884

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9500T и i5 10400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9500T i5-10400
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 2.2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 22x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9500T Сайт Intel Core i5 10400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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