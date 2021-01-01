Intel Core i5 9500T против i5 10400F
Что лучше: Intel Core i5 9500T на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или i5 10400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9500T
- На 46% ниже чем у Core i5 10400F пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1101 и 931 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
435
Cinebench R20 (многоядерный)
3277
Passmark CPU (одноядерный)
2199
Core i5 10400F +20%
2629
Passmark CPU (многоядерный)
8298
Core i5 10400F +52%
12583
Geekbench 5 (одноядерный)
936
Core i5 10400F +19%
1116
Geekbench 5 (многоядерный)
3827
Core i5 10400F +58%
6032
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|157 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-9500T
|i5-10400F
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|2.2 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|22x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9500T
|Сайт Intel Core i5 10400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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