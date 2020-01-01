Intel Core i5 9500T против i5 10500
Что лучше: Intel Core i5 9500T на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7) или i5 10500 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9500T
- На 46% ниже чем у Core i5 10500 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10500
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 22% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
462
Cinebench R20 (многоядерный)
3349
Passmark CPU (одноядерный)
2136
Core i5 10500 +29%
2746
Passmark CPU (многоядерный)
8116
Core i5 10500 +63%
13202
Geekbench 5 (одноядерный)
923
Core i5 10500 +20%
1103
Geekbench 5 (многоядерный)
4221
Core i5 10500 +40%
5901
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|192 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-9500T
|i5-10500
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|2.2 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|22x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9500T
|Сайт Intel Core i5 10500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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