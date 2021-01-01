Intel Core i5 9500T против i5 1135G7
Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9500T на 2.2 ГГц или ноутбучный i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9500T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1267 и 931 балл
- На 20% ниже чем у Core i5 9500T пиковое энергопотребление – 28 vs 35 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
526
Cinebench R20 (многоядерный)
1890
Passmark CPU (одноядерный)
2199
Core i5 1135G7 +27%
2789
Passmark CPU (многоядерный)
8298
Core i5 1135G7 +24%
10250
Geekbench 5 (одноядерный)
936
Core i5 1135G7 +38%
1288
Geekbench 5 (многоядерный)
3827
Core i5 1135G7 +10%
4217
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|2 сентября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i5-9500T
|i5-1135G7
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|22x
|9-24x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9500T
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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