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Intel Core i5 9600 против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 9600
Intel Core i5 9600
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: Intel Core i5 9600 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 9600
Причины выбрать Intel Core i5 9600
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 23 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600 +8%
2744
Ryzen 5 3600
2535
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600
10717
Ryzen 5 3600 +66%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600
1105
Ryzen 5 3600 +12%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600
5262
Ryzen 5 3600 +39%
7335

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600 и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 7 июля 2019
Цена в момент релиза 224 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i5-9600 -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 3.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600 Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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