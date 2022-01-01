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Intel Core i5 9600 против i5 12600K

Intel Core i5 9600
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i5 9600
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9600 на 3.1 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 9600
Причины выбрать Intel Core i5 9600
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 11 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1195 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600
2766
Core i5 12600K +45%
3997
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600
10462
Core i5 12600K +161%
27326
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600
1203
Core i5 12600K +58%
1900
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600
5439
Core i5 12600K +117%
11821
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600 и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-S
Номер модели i5-9600 i5-12600K
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 6 10
Количество потоков 6 16
Частота 3.1 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 9600
0.38 терафлопс
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600 Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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