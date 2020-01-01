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Intel Core i5 9600 против i5 7600K

Intel Core i5 9600
Intel Core i5 9600
VS
Intel Core i5 7600K
Intel Core i5 7600K

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9600 на 3.1 ГГц или i5 7600K с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600K and 9600
Причины выбрать Intel Core i5 9600
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 29% ниже чем у Core i5 7600K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600 +8%
2744
Core i5 7600K
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600 +59%
10717
Core i5 7600K
6735
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600
1105
Core i5 7600K +13%
1247
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600 +26%
5262
Core i5 7600K
4171

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600 и i5 7600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 3 января 2017
Цена в момент релиза 224 долларов 243 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i5-9600 i5-7600K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 4
Частота 3.1 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 91 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600 Сайт Intel Core i5 7600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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